Udinese, primo contratto da professionista per Vinciati. È il capocannoniere della Primavera
"Dalla trafila nel settore giovanile bianconero al primo contratto da professionista: Giulio Vinciati ha firmato con Udinese Calcio fino al 30 giugno 2029". Questo il comunicato con cui il club friulano ufficializza la firma del giovane calciatore.
"Classe 2007, friulano, attaccante, Vinciati in questa stagione si è messo in evidenza da capitano con la maglia della formazione Primavera, oltre ad aver collezionato tre panchine in Serie A. In bocca al lupo e complimenti a un talento del territorio che si affaccia al calcio professionistico con la maglia bianconera. Auguri, Giulio!", conclude la nota.
Vinciati è stato il capocannoniere dell'Udinese nel corso del Campionato di Primavera 2. Da questa stagione è stato aggregato alla Prima squadra per qualche allenamento in settimana e ha partecipato al ritiro in Austria con Runjaic.