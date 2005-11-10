Ufficiale L'Udinese punta sul futuro: Matteo Palma prolunga fino al 2031

Il difensore classe 2008, cresciuto nel settore giovanile bianconero e già protagonista con la prima squadra, prolunga il proprio contratto con il club friulano.

L'Udinese blinda uno dei suoi giovani più promettenti. Il club friulano ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Matteo Palma, difensore classe 2008, che ha prolungato il proprio legame con i bianconeri fino al 30 giugno 2031.

Palma prolunga con l'Udinese: il classe 2008 resta in bianconero fino al 2031

"Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto, fino al 30 giugno 2031, di Matteo Palma.

Il difensore classe 2008 proseguirà, così, il suo percorso con la maglia bianconera con cui ha svolto tutta la trafila delle giovanili fino a debuttare in prima squadra il 26 maggio 2025.

Palma è uno dei migliori talenti nel suo ruolo di tutto il panorama europeo e, pur essendo appena 18enne, vanta già 10 presenze con l’Udinese tra Serie A e Coppa Italia.

In bocca al lupo Matteo e buon lavoro, ci sono tante sfide da vincere insieme".