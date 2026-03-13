Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Matteo Palma, l'italiano che ha scelto la nazionale tedesca. Incedibile per l'Udinese

Andrea Losapio
È nato a Berlino, Matteo Palma, ma è italiano a tutti gli effetti. Di proprietà dell'Udinese, è cresciuto rapidamente, tanto da giocare da minorenne in Serie A. Già cinque presenze quest'anno e il prestito alla Sampdoria per trovare un minutaggio migliore. Forse anche per farsi le ossa prima di tornare in una difesa che, l'anno prossimo, punterà su di lui, considerato che Solet potrebbe salutare verso altri lidi (e con un'ottima plusvalenza) e lui avrà un anno di più fra i grandi. Classe 2008, ha giocato per due stagioni da sotto età in Primavera.

Forte fisicamente, un metro e novantacinque d'altezza, è considerato come un predestinato a Udine. Per questo molti club avevano chiesto informazioni, dal Real Madrid, a Wolfsburg, passando per il Bayern Monaco. Un rifiuto dietro l'altro perché la sensazione è quella di avere fra le mani un gioiello grezzo. Tanto che nello scorso luglio c'è stato un rinnovo fino al 30 giugno del 2028.

Quindi ci sarà del tempo per potergli prolungare ulteriormente il contratto. Probabilmente ci sarà un aumento importante, perché già fra un anno potrebbe essere a dodici mesi dalla scadenza e quindi accettare la corte dei top club europei. Sempre che riesca a mantenere le premesse. Oggi Matteo Palma compie 18 anni.

