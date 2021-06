Udinese su Maximiano dello Sporting: può essere lui il sostituto di Musso in caso di addio

Col futuro di Juan Musso ancora incerto, l'Udinese si guarda intorno alla ricerca di un possibile sostituto dell'argentino. E secondo A Bola il nome buono per i friulani potrebbe essere quello di Luis Maximiano, classe '99 di proprietà dello Sporting Lisbona. Il giocatore è in uscita dal club lusitano, ma ancora non sono arrivate offerte all'altezza delle richieste. Oltre all'Udinese, su Maximiano è da segnalare il pressing del Maiorca in Liga.