ufficiale Alvini non è più il tecnico del Perugia. Lo attende la panchina della Cremonese

Massimiliano Alvini non è ufficialmente più il tecnico del Perugia. Ad annunciarlo è lo stesso club umbro con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali. Per il tecnico è arrivata la risoluzione consensuale del contratto: adesso è tutto pronto per il suo approdo sulla panchina della Cremonese in Serie A.