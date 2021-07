ufficiale Antalyaspor, preso Poli del Bologna. Contratto triennale per il centrocampista

vedi letture

L'Antalyaspor ha annunciato sui propri canali social l'arrivo dal Bologna di Andrea Poli. Il centrocampista classe '89 è sbarcato oggi in Turchia, come si vede in un video del club pubblicato su Twitter, e ha firmato un contratto di tre anni con i biancorossi. Dopo quattro stagioni con 114 presenze e 10 reti termina così la sua avventura sotto le due torri.