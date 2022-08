ufficiale Bologna, dalla Dinamo Mosca preso il centrocampista Nikola Moro

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso noto l'arrivo in rossoblù del centrocampista Nikola Moro, preso in prestito dalla Dinamo Mosca: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal F.K. Dinamo Moskva fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Nikola Moro, con opzione per l’acquisizione definitiva".