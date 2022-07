ufficiale Bologna, ecco Andrea Cambiaso. Arriva in prestito dalla Juventus

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 dalla Juventus Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Andrea Cambiaso. Versatile esterno ambidestro classe 2000, fra i più interessanti talenti italiani emergenti, Andrea possiede buone doti fisiche, è rapido e tecnico e si è messo in grande evidenza al debutto in A nello scorso campionato al Genoa, interpretato con ottimo profitto. Dopo le giovanili al Grifone e due stagioni fra i “grandi” in Serie D dai 17 ai 19 anni, passa fra i professionisti all’Alessandria nell’estate 2019 ma l’annata è contraddistinta da un incidente al ginocchio che ne condiziona parzialmente anche il campionato successivo, in B ad Empoli con Dionisi, conquistando comunque la promozione in massima serie. Tornato quindi in rossoblù, debutta il 21 agosto di un anno fa in A e con personalità si appropria di una maglia da titolare che non lascia più fino a febbraio, quando si ferma per un infortunio patito contro l’Inter. Laterale di destra, quinto su entrambi i lati, in alcune occasioni anche centrocampista: Cambiaso diventa in breve anche un punto fermo dell’Italia Under21. Dal luglio 2022 passa dal Genoa alla Juventus e quindi al Bologna a titolo temporaneo.