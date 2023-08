ufficiale Cabral saluta la Fiorentina e la Serie A. Il brasiliano è un giocatore del Benfica

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Cabral al SL Benfica". Questo il comunicato con cui la Fiorentina ha ufficializzato la cessione dell'attaccante brasiliano classe '98 al Benfica. La Fiorentina incasserà dall'operazione 20 milioni più 5 di bonus.

I numeri. Arrivato a Firenze a gennaio dell'anno scorso (in sostituzione di Dusan Vlahovic, ndr), Cabral chiude dunque la sua esperienza in maglia viola con 19 gol in 64 presenza complessive. Al suo posto, la Fiorentina ha già annunciato l'arrivo di M'Bala Nzola.

Ecco il tweet dello Sporting Lisbona che conferma l'operazione: