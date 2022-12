ufficiale Club America annuncia l'addio di Ochoa: "In bocca al lupo per l'avventura in Europa"

Con una nota diffusa via social il Club America ha dato l'ufficialità della separazione con Guillermo Ochoa, portiere in predicato di firmare un contratto con la Salernitana (è previsto per domani l'arrivo in Italia). "Dopo tre anni e mezzo nella sua seconda esperienza da portiere del 'Las Aguilas' - si legge -, Guillermo Ochoa dice addio al club che lo ha visto crescere e affermarsi come giocatore storico del Club America e del calcio messicano. Il Club America ringrazia Guillermo Ochoa per il suo impegno e la sua dedizione nell'indossare e difendere i colori blu crema con tanta passione e leadership per oltre 10 anni nella prima squadra. Da parte sua, Guillermo Ochoa ha espresso la sua sincera gratitudine al Club che lo ha visto debuttare nel calcio professionistico e nel quale ha ottenuto grandi successi personali e professionali. 'Sarò sempre grato ai tifosi e al consiglio di amministrazione per il loro supporto incondizionato', ha detto Ochoa, che è uno dei più grandi idoli nella storia della squadra e fonte di ispirazione per i giovani messicani. Memo, il Club America sarà sempre la tua casa. Grazie per aver fatto parte di questi 106 anni di storia e grandezza. Ti ricorderemo sempre con stima. Finché non ci rincontreremo, continua a volare e ad alzare i nostri colori e il nome del Messico. A presto"