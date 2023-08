ufficiale Genoa, ecco Malinovskyi. Arriva in prestito con diritto di riscatto dall'OM

vedi letture

Ruslan Malinovskyi è ufficialmente un giocatore del Genoa. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossoblù con un comunicato sul proprio sito, dove è stata resa nota anche la formula dell'operazione: "Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore ucraino, nato a Žytomyr il 4/05/1993, arriva dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo le visite mediche e la formalizzazione del contratto inizia ufficialmente la nuova avventura in rossoblù. Benvenuto Ruslan!".

I dettagli.

L'operazione è dunque andata in porto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Al termine della stagione in corso il Genoa, anche a seconda di come sarà andato il campionato, potrà decidere se acquistare o meno il giocatore a titolo definitivo. Malinovskyi andrà a completare il reparto offensivo di Alberto Gilardino e sarà a disposizione dell'allenatore a partire dalla prossima settimana, visto che per la gara di oggi contro la Fiorentina non è stato convocato.

I numeri

Sei mesi non proprio fortunati per il giocatore in Francia. Con la maglia biancazzurra infatti Malinovskyi ha disputato solo 23 partite nelle varie competizioni (Ligue 1 e Coppa di Francia) segnando solamente due reti. Con la Dea invece sono state ben 143 i gettoni collezionati fra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League con 30 gol realizzati. Adesso invece una nuova avventura all'ombra della Lanterna è pronta a cominciare. Con la maglia del Genoa.