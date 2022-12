ufficiale I Pozzo acquistano Matheus Martins, ma non per l'Udinese. Ha firmato col Watford

Matheus Martins è un nuovo giocatore del Watford. Il calciatore, seguito da tempo dalla famiglia Pozzo anche in chiave Udinese, si sta già allenando con Bilic in Inghilterra in attesa che il suo contratto venga depositato a gennaio. A questo punto appare difficile che possa raggiungere i bianconeri in questa sessione di mercato, con l'ex Fluminense che sarà a disposizione degli Hornets già per la partita del 2023.