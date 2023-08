ufficiale Il Sassuolo guarda ai giovani. Preso il classe 2005 Lipani dal Genoa

Colpo in prospettiva per il Sassuolo. Il club neroverde ha ufficializzato l'ingaggio di Luca Lipani dal Genoa. Il centrocampista classe 2005 arriva in Emilia a titolo definitivo. L'ennesimo talento italiano su cui punta questa società, capace di valorizzare questi ragazzi come poche altre in Serie A.

Cresciuto nel Genoa, Lipani fa tutta la trafila delle giovanili in rossoblù per poi arrivare fino alla prima squadra. L'esordio avviene nella scorsa stagione, con 2 presenze in Serie B. Ora per il giovane centrocampista comincia una nuova avventura nelle file del Sassuolo, che ha annunciato tale acquisto sui propri canali social.