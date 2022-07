ufficiale Inter, saluta Esposito. Passa all'Anderlecht in prestito con diritto di riscatto

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore dell'Anderlecht: il centravanti di scuola Inter passa ai belgi in prestito con opzione di acquisto. "Sono molto felice di giocare per l'RSC Anderlecht in questa stagione. Non ho sentito altro che cose positive di questo club, in particolare del modo in cui riesce a sviluppare i giovani talenti", ha detto il giovane attaccante.