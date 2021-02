ufficiale Inter, Suning lascia il calcio cinese: fermata ogni attività dello Jiangsu

vedi letture

"Chiuderemo le nostre attività irrilevanti", aveva detto nei giorni scorsi Zhang Jindong, numero uno di Suning, e adesso è ufficiale: lo Jiangsu cessa di essere gestito da Suning e addio al calcio in Cina per il gruppo che ha in mano l'Inter. L'annuncio è arrivato nella notte italiana tramite un comunicato ufficiale: "A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, lo Jiangsu Football Club non può garantire la continuazione delle attività e, da ora in poi, si fermerà. L'attività di ogni squadra verrà cessata e al contempo ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni legate allo sviluppo successivo".