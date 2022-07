ufficiale Juventus, ceduto Filippo Ranocchia in prestito al Monza fino al 30 giugno 2023

Dopo il rinnovo arrivato nella giornata di ieri la Juventus ha comunicato di aver ceduto in prestito al Monza fino al 30 giugno 2023 il centrocampista Filippo Ranocchia: "Filippo Ranocchia in prestito al Monza fino al 30 giugno 2023. In bocca al lupo, Filippo".