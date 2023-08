ufficiale Juventus, il giovane Lungoyi va in svizzera. Prestito annuale all'Yverdon

Christopher Lungoyi si trasferisce in prestito annuale all’Yverdon, nella Super League svizzera. Nuova avventura per l’attaccante classe 2000, acquistato dalla Juventus nel gennaio del 2021.

Formatosi calcisticamente nell’academy del Porto, Lungoyi ha trascorso l’ultima stagione ad Ascoli in serie B, dove ha collezionato 29 presenze e 1 gol tra campionato e coppa Italia. Per lui si tratta di un ritorno in Svizzera: nel campionato elvetico il ventitreenne aveva già avuto esperienze con Lugano e San Gallo, oltre ad un passato nel settore giovanile del Servette. In carriera conta anche 3 apparizioni con la nazionale svizzera under 21.