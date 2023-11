ufficiale Juventus, Locatelli ha rinnovato fino al 2028: "Il bianconero nel destino"

vedi letture

Continua la saga dei rinnovi in casa Juventus: il centrocampista di scuola Milan Manuel Locatelli ha infatti firmato il prolungamento con il club bianconero fino al giugno 2028, come annunciato. Questo il comunicato del club torinese: Manuel Locatelli mette la firma su un futuro ancora in bianconero. È ufficiale il rinnovo con la Juventus fino al 2028.

Il bianconero nel destino. Juventino da sempre, Loca ha coronato il suo sogno di vestire la nostra maglia nel 2021, trasformando l’obiettivo in nuovo punto di partenza, con la mentalità di chi non si accontenta. Da quel momento non c’è stato un singolo allenamento o una singola partita in cui lui non abbia dato tutto per la sua Juve. Nei momenti più belli e in quelli più difficili.

Alcuni flash indimenticabili che catturano il cammino fatto fin qui insieme: l’esordio a Udine, il primo gol contro la Sampdoria, il gol decisivo nel Derby della Mole, l’ultima rete, quella da tre punti di San Siro contro il Milan. Un gol contro il suo passato per rilanciarsi verso un futuro ancora in bianconero. Questa firma fino al 2028 è un sogno divenuto realtà che si prolunga ancora. È un’altra promessa a sé stesso e alla sua Juve. Congratulazioni, Loca!".