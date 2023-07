ufficiale Milan, depositato il contratto del laterale destro Alex Jimenez

Le visite mediche sono state effettuate 5 giorni fa, ma solo oggi Alex Jimenez è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il contratto del terzino classe 2005 spagnolo, che arriva dal Real Madrid è stato infatti depositato poco fa in Lega Serie A. Accordo per un trasferimento a titolo temporaneo tra madrileni e meneghini.

Si tratta di un laterale di destra, 18 anni, giocatore dell'Under 19 spagnola. Un rinforzo che verosimilmente si alternerà con la Primavera, come ad esempio nel caso del portiere Raveyre. Il calciatore è sbarcato in Italia la scorsa settimana e rappresenta uno degli arrivi di prospettiva del mercato rossonero. Poco fa il Milan ha anche annunciato il rinnovo per un altro laterale difensivo, Andrea Bozzolan, classe 2004 della Primavera milanista, fino al 30 giugno 2027,