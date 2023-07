ufficiale Napoli, addio a Kim Min-Jae. Passa a titolo definitivo al Bayern Monaco

Si chiude l'avventura in Serie A e al Napoli, dopo un solo strepitoso anno, di Kim Min-Jae. Il sudcoreano è stato infatti tesserato dal Bayern Monaco, che ha pagato la clausola risolutoria presente nel suo contratto: "La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Kim Min-Jae al Bayern Monaco", si legge dal sito ufficiale azzurro.

Il Bayern, sul proprio sito ufficiale, in forma che il centrale vestirà la maglia numero 30 e che la durata del suo contratto è quinquennale. "Il Bayern è il sogno di ogni calciatore. - ha detto Kim ai canali ufficiali dei bavaresi - Non vedo davvero l'ora di tutto ciò che mi aspetta a Monaco. Per me significa un nuovo inizio, qui continuerò a crescere. Nei colloqui con la società mi è stato subito chiaro quanto fosse grande l'interesse nei miei confronti. Il mio primo obiettivo è giocare molte partite. Inoltre, voglio vincere più titoli possibili".