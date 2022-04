ufficiale Sassuolo, Scamacca ha rinnovato con i neroverdi fino al 30 giugno 2026

Rinnovo importante in casa Sassuolo con Gianluca Scamacca che ha rinnovato fino al 30 giugno 2026. Il suo prolungamento non cambia nulla in chiave mercato, con l'Inter che resta in pole per il suo acquisto in estate, con il Milan sulla sfondo. Questo il comunicato del club emiliano: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde:

Gianluca Scamacca (1999, attaccante) fino al 30 Giugno 2026".