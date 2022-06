ufficiale Torino, ceduto Warming al Darmstadt in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Magnus Warming lascia il Torino per diventare un nuovo giocatore del Darmstadt. La conferma arriva dal sito della società granata con un comunicato: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto allo Sportverein Darmstadt 1898, in prestito sino al 30 giugno 2023 con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo in favore della società tedesca e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Magnus Warming".