Ufficiale Meteora in Serie A, Warming torna nel club da cui l'aveva acquistato il Torino tre anni fa

vedi letture

Nel 2021 il Torino sborsò quasi un milione di euro per prelevarlo, direttamente in Danimarca, dal Lyngby BK, ma in Italia non lasciò il segnò, mettendo a referto solo 4 presenze e 54' in totale in campo. Oggi, a tre anni di distanza da quell'acquisto, Marcus Warming torna proprio nel club in cui si era fatto notare dal club granata, il Lingby per l'appunto. L'ala sinistra arriva a titolo definitivo dal Brann, club norvegese che l'aveva acquistato dal Torino, e firma un contratto quadriennale, con scadenza fissata a giugno 2028.

Di seguito il comunicato ufficiale: Magnus Warming ritorna a De Kongeblå, che in precedenza aveva rappresentato con successo. L'attaccante ha firmato un contratto quadriennale. Le voci circolano e ora possiamo annunciare con grande piacere che Magnus Warming tornerà al Lyngby Boldklub, che lasciò nel 2021, quando fu ceduto al club di Serie A, Torino".