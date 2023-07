Torino, Warming ha lasciato il ritiro: il danese ceduto ai norvegesi del Brann

È divorzio tra Magnus Warming e il Torino, rivela Toro.it: l’attaccante è stato ceduto a titolo definitivo al Brann, club della prima divisione norvegese e che occupa al momento la terza posizione in classifica, alle spalle del Bodo Glimt e del Viking.

Fallimentare la sua esperienza in granata: nell’ultimo anno era stato girato in prestito al Darmstadt, in cui è sceso in campo 18 volte senza mai segnare. Con la maglia del Torino ha collezionato solo 4 presenze, ma anche in granata non è mai stato decisivo.