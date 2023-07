ufficiale Torino, dal Belenenses arriva il giovane 2005 Rodrigo Mendes

Innesto in difesa per il Torino. La formazione granata accoglie un rinforzo di prospettiva per la retroguardia che potrebbe servire anche a Ivan Juric, impegnato frattempo a Pinzolo per preparare la prossima stagione. Come informa il sito ufficiale della Lega di Serie A, il club del presidente Urbano Cairo ha acquistato a titolo definitivo il giovane Rodrigo Mendes per la formazione Primavera. Nella passata stagione il calciatore ha vestito la maglia della formazione Under 19 del Belenenses.