Un'altra notte da star: Gosens convince sempre più il City e Guardiola per il futuro

Con la rete segnata nella serata di ieri contro il Crotone, Robin Gosens è arrivato a quota nove. Il record di reti personale in stagione è già eguagliato ma dopo (l'ennesima) marcatura, anche Gian Piero Gasperini è uscito allo scoperto regalandogli la copertina. "Robin è straordinario, un cecchino". Un vero e proprio uomo mercato, peraltro: il nazionale tedesco, che sarà convocato anche da Joachim Low in estate per l'Europeo itinerante come terzino mancino della Germania, ha grandi estimatori. Come raccontato negli scorsi giorni sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, il Manchester City è interessato al giocatore .

Il placet di Guardiola Oggi i rumors sul futuro di Benjamin Mendy che è seguito con forza dal Paris Saint-Germain, aggiunti alla disponibilità a cedere in estate l'ucraino Oleksandr Zinchenko, fanno di Gosens uno dei primi nomi sulla lista di Pep Guardiola. Che ha dato il placet per il possibile assalto al giocatore, con le relazioni che sono sempre più positive. Un uomo mercato che sembra avere una finestra importante sul futuro in Inghilterra, mentre in Serie A, per adesso, tutto tace a riguardo.