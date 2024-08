Un altro colpo dalla Serie A dopo Cajuste: adesso il Brentford guarda in casa Milan

vedi letture

Il Napoli ha definito la cessione di Jens Cajuste al Brentford. Lo svedese preso dagli azzurri dallo Stade de Reims non è riuscito a incidere come sperato e desiderato alla corte del club di Aurelio De Laurentiis e dopo pochi mesi si chiude la sua vventura in Serie A. Andrà in Inghilterra dove il Brentford è stato più abile di tutti a vincere la corsa per prenderlo. Un affare che si chiude in prestitio con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro che scatterà al verificarsi di determinate condizioni. Il nodo è la salvezza eventuale del Brentford. Qualora il club inglese non dovesse retrocedere nella prossima Premier League, ecco che Cajuste sarà a tutti gli effetti un Bee, altrimenti rientrerà a casa base. Nell'ultima stagione il Brentford è arrivato sedicesimo in campionato, da qui la necessità di rinforzarsi in tutti i reparti.

I love shopping in Serie A

Dopo Cajuste, Yacine Adli. Le Api di Premier adesso puntano il francese del Milan. avrebbe fatto arrivare a Casa Milan un'offerta da 12 milioni di euro per il cartellino del centrocampista francese che non sembra essere centrali nei piani tecnici di Paulo Fonseca. C'è da convincere il giocatore che è molto legato all'ambiente rossonero dove però, con la dirigenza a caccia di un ulteriore rinforzo, rischia di trovare sempre meno spazio.

Poi un attaccante? Può partire Toney

E chissà che poi il Brentford non vada anche su un attaccante perché potrebbe partire Ivan Toney. Il manager Thomas Frank ha rilasciato una dichiarazione che potrebbe aprire alla cessione del giocatore: "Sarò entusiasta se Toney rimarrà al Brentford, ma non posso dare garanzie sul fatto che sarà o meno un nostro giocatore all'inizio della stagione", ha ribadito.