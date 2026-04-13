Un club di B cerca tecnico: stipendio fino a 9.000 euro, alloggio incluso... Su FutbolJobs

Un club professionistico italiano di Serie B è alla ricerca di un allenatore principale per la prossima stagione e lo fa con un modo stranissimo per il calcio italiano. L'annuncio è pubblicato sulla piattaforma spagnola Futbol Jobs, offre condizioni economiche interessanti - tra gli 8.000 e i 9.000 euro mensili in base al profilo - e include anche l'alloggio. I requisiti richiesti sono l'esperienza in campionati di livello analogo, licenze UEFA regolari, curriculum sportivo in inglese.

La conoscenza dell'italiano è considerata un plus, non un obbligo. Il club, insomma, non cerca necessariamente un allenatore italiano, ma uno che abbia già masticato calcio ad alto livello e che sappia come gestire una squadra professionistica sotto pressione.

Rimane il mistero sull'identità del club. La piattaforma non lo rivela, come spesso accade in questi annunci. Ma le coordinate sono abbastanza precise da permettere qualche ragionamento: una società disposta a pagare fino a 9.000 euro mensili, a garantire l'alloggio e a cercare un profilo internazionale non è una piccola realtà di provincia che galleggia a metà classifica senza ambizioni. È più probabile che si tratti di un club con un progetto definito, forse reduce da una retrocessione dalla A o con obiettivi dichiarati di risalita. Non è detto che non possa essere la Sampdoria, dopo gli ultimi tempi.