Un Tanque per Inzaghi, via Maggio: tutti gli affari del Benevento nel mercato invernale

Muscoli, kili, centimetri. E soprattutto gol: un punto di riferimento offensivo era quello che serviva a Filippo Inzaghi per rinforzare il suo Benevento in questo mercato invernale. Ed è quello che è arrivato: la principale operazione dei sanniti è stata infatti l’ingaggio di Adolfo Gaich. Un tanque argentino per Superpippo: seguito in passato da diverse big, il centravanti classe ’99 è arrivato in prestito con diritto di riscatto (fissato attorno ai 10 milioni di euro) dal CSKA Mosca. La differenza, ovviamente, la farà la salvezza. Quella che avrebbe potuto tenere in giallorosso più a lungo anche Bryan Reynolds, se solo fosse arrivato. Il laterale USA è infatti il principale colpo sfumato per il ds Foggia: sembrava tutto pronto e deciso, con il prestito ufficialmente dal Dallas ma un affare di fatto in sinergia con la Juventus. Poi il cambio di rotta della Roma, che punta e chiude, soffiando al Benevento ma soprattutto ai bianconeri il talento a stelle e strisce. Così, ecco pronta l’alternativa: salutato dall’Atalata e rientrato alla Sampdoria, in Campania è arrivato in prestito Fabio Depaoli. A lui il compito di correre sulla fascia destra, dove non lo farà più Christian Maggio, l’addio più pesante per la squadra dopo la risoluzione del contratto.

Le operazioni in entrata

Adolfo Gaich (A) (CSKA Moscow) PRE

Fabio Depaoli (C) (Sampdoria) PRE

Le operazioni in uscita

Pietro Iemmello (A) (Frosinone) DEF

Giovanni Volpicelli (C) (Paganese) DEF

Francesco Rillo (D) (Casertana) PRE

Lorenzo Del Pinto (C) (Reggiana) DEF

Christian Maggio (D) (Lecce) SVI

Abdallah Basit (C) (Pescara) PRE

Massimo Volta (D) (Pescara) PRE