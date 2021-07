Una volontà determinante: il Milan la prima scelta di Giroud, alla fine sarà accontentato

Il Milan è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante. Domani sarà il giorno di Olivier Giroud: il francese andrà a rinforzare un reparto che nella stagione passata ha avuto qualche problema, complici i tanti infortuni di Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Nemmeno l'opzione di rinnovo esercitata unilateralmente dal Chelsea ha scalfito l'interesse dei rossoneri: come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha mai smesso di spingere perché il matrimonio andasse in porto. Il Milan era la sua prima scelta e alla fine è stato accontentato.

Asse londinese - Intanto, il club di via Aldo Rossi guarda ancora in casa dei Blues: dopo Giroud e Tomori, gli obiettivi sono Hakim Ziyech e Tiemoué Bakayoko. Il mercato è entrato nel vivo, Maldini e Massara vogliono regalare il prima possibile a Stefano Pioli tutti i tasselli necessari.