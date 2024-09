Uno dei difensori più importanti degli ultimi dieci anni. Roma, chi è Mats Hummels

vedi letture

Un colpo a parametro zero che galleggia sempre tra l'incertezza del tempo che passa e la certezza di esperienza e qualità da vendere. Solo il tempo darà la risposta definitiva su chi sarà il vero Mats Hummels che troverà la Roma di Daniele De Rossi. Ma chi è il centrale tedesco fresco di sbarco nella Capitale? Hummels ha trascorso gran parte della sua carriera con il Borussia Dortmund, dove ha giocato in due distinti periodi: dal 2008 al 2016 e dal 2019 in poi. Con il BVB, ha vinto due campionati tedeschi, due coppe di Germania, e tre Supercoppe di Germania. Ha collezionato oltre 500 presenze, segnando 38 gol e fornendo 23 assist. Tra il 2016 e il 2019, ha militato nel Bayern Monaco, vincendo ulteriori titoli, inclusi tre campionati e una Champions League.

Una vita in Germania

Di fatto, tutta la carriera in Germania dove i suoi numeri sono quelli di un leader straordinario. Un'occhiata: in Bundesliga ha superato le 430 presenze, segnando 32 gol e ha fornito 20 assist. Nell'ultima stagione con il Borussia Dortmund, ha giocato 25 partite in Bundesliga, segnando 3 gol. È stato spesso schierato titolare, dimostrando la sua importanza nel sistema difensivo del club. Un palmares da sogno: è stato campione del mondo con la Germania nel 2014. Ha segnato un gol decisivo in una semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain nel 2024, portando il Borussia Dortmund in finale.

Un leader assoluto

Universalmente Hummels è considerato uno dei migliori difensori del nostro tempo, noto per la sua calma sotto pressione, la lettura del gioco, e la capacità di intercettare e recuperare palloni. Nonostante non sia il più veloce, compensa con posizionamento, forza fisica, e abilità nei duelli aerei. Lo prende la Roma per guidare la nuova difesa. Ma quale Hummels troverà?