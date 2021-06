Valzer portieri, l'Inter mantiene i contatti per Musso

L’offensiva del weekend targata Paris Saint Germain ha aperto uno squarcio nel mercato dei portieri che potrebbe innescare una reazione a catena rilevante per le scelte delle squadre di casa nostra, e non solo. Donnarumma lascia di sasso le squadre che a lui si erano approcciate nel tentativo di mettere a segno l’affare dell’anno, ma gli indizi che escludevano la Juventus dal lotto delle candidate avevano iniziato ad emergere con la dichiarazione d’intenti di Szczesny, destinato quindi a restare padrone dei pali bianconeri. Diverso il discorso per le altre squadre coinvolte in questo mercato di settore, a partire dall’Inter, che pur non avendo disponibilità economica per cercare il post Handanovic continua a mantenere i contatti per quella che rappresenterebbe la sua prima scelta, ovvero Juan Agustin Musso dell’Udinese. Gli estimatori non mancano, ma tra questi non c’è più la Roma, che con Mourinho ha intrapreso una scelta diversa che dovrebbe portare tra i pali giallorossi il connazionale dello Special One Rui Patricio. Dialoghi in corso con il Wolverhampton, molto approfonditi con Jorge Mendes sugli scudi.

Tra gli altri nomi caldi spicca quello di Sirigu, per il quale la permanenza a Torino è tutt’altro che scontata, mentre dal Valzer sembra al momento escluso Alessio Cragno: il portiere del Cagliari è uno dei migliori del campionato e piace alla Lazio.

Infine attenzione alla Fiorentina, se dovesse partire Dragowski la prima scelta di Gattuso sarebbe rappresentata da Ospina. Ce n’è per tutti i gusti, per un mercato folle che anche tra i pali riserverà certamente qualche uscita spericolata.