Verona, Edmundsson: "Triste per il gol annullato, è stata una decisione sbagliata"

Andrias Edmundsson, difensore del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Lecce: "Sono triste perché ero riuscito a segnare il mio primo gol in Serie A, credo che sia stata una decisione sbagliata. Io ho preso posizione per saltare, per qualche motivo fischiano sempre fallo in favore del portiere".

Nelle Isole Far Oere sei una sorta di eroe nazionale?

"C'è molta attenzione nel mio paese per le gare che gioco, mi supportano e dicono che sto facendo bene. Ci sarà tanta gente arrabbiata per il gol annullato".

Da dove si deve ripartire nella prossima stagione?

"Restiamo positivi, dando il meglio nelle restanti quattro gare. Dobbiamo chiudere bene".