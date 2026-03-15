Live TMW Verona, Frese riconosce: "Momento difficile, oggi diversi da Bologna"

È terminata la sfida fra Hellas Verona e Genoa allo stadio Bentegodi, con il punteggio di 0-2: a decidere sono state le reti nella ripresa da parte di Vitinha e Ostigard. Fra le fila dei gialloblu interverrà a breve in conferenza stampa Martin Frese.

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Ore 15.10 inizia la conferenza

Questa sconfitta avvicina il Verona alla Serie B. Come si preparano le ultime partite?

"È un momento difficile per noi, sicuramente. La prossima la prepareremo come sempre, ci alleneremo bene come sempre per provare a portare a casa i tre punti".

Il Verona non ha mai tirato in porta. Come te lo spieghi?

"Non siamo stati abbastanza bravi sopratutto nella seconda parte della partita. Dobbiamo creare più occasioni per cercare di segnare".

Perché oggi non abbiamo visto il Verona di Bologna?

"Non so esattamente il motivo, non siamo stati in grado di creare le stesse occasioni, dopo l'1-0 non abbiamo spinto".

Come mai è mancata la reazione dopo il vantaggio ospite?

"Ci abbiamo provato, ma non siamo stati abbastanza bravi oggi per fare gol".

Ore 15.15 finisce la conferenza stampa