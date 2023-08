Verona-Roma, le formazioni ufficiali: tornano Dybala e Pellegrini, titolare anche Paredes

Sono state rese note pochi istanti fa le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Roma, che tra circa un'ora si sfideranno al Bentegodi per la seconda giornata di Serie A. Nei giallorossi esordiscono in stagione sia Lorenzo Pellegrini che Paulo Dybala, squalificati nella prima giornata e in campo dal primo minuto questa sera. Con loro in attacco c'è la conferma di Belotti, come viene confermato anche Kristensen a destra. Prima da titolare anche per Leandro Paredes.

Nel Verona conferma per Bonazzoli in avanti, spalleggiato da Folorunsho (che vince il ballottaggio con Saponara) e Ngonge. C'è Terracciano largo a destra, con Doig confermato a sinistra.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Zalewski; Dybala, Belotti.

Allenatore: Bruno Conti.