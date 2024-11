Verona, Zanetti: "Inter tra le prime 4 squadre in Europa, ma non rinunceremo ad attaccare"

Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter: "Ho scelto la difesa a 3 per un insieme di cose. Stiamo cercando un po' di equilibrio difensivo, però ho aggiunto anche una punta in più perché non dobbiamo assolutamente perdere quelle che sono le nostre caratteristiche. Dobbiamo rispettare una squadra che ha un potenziale offensivo impressionante, senza rinunciare ad attaccare".

Perché Tengstedt e Mosquera insieme?

"Proprio per questo motivo. Abbiamo cercato di equilibrarci dietro, ma non voglio dare un segnale puramente difensivo alla squadra. Dobbiamo lavorare tutti insieme perché abbiamo di fronte una delle prime quattro squadre d'Europa, però davanti abbiamo delle punte che possono darci una mano sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Il motivo è questo, poi dovevo tenere conto di tante cose perché abbiamo avuto anche tanti ragazzi in nazionale che sono arrivati da poco e ho dovuto valutare le condizioni fisiche di alcuni".

La forza di questo Verona deve essere il gruppo?

"Il gruppo è determinante, perché deve avere la mentalità giusta per colmare il gap con tante altre squadre. Non possiamo prescindere da un gruppo forte che rema tutto nella stessa direzione. Il nostro è un gruppo nuovo, fatto di caratteristiche particolari: ci sono tanti ragazzi stranieri che parlano lingue diverse, è un processo faticoso, che stiamo facendo. Sicuramente comporta delle difficoltà, ma questa squadra ha fatto ottime prestazioni contro grandi squadre, vuol dire che abbiamo un potenziale da esprimere".

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Magnani, Dawidowicz; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui, Bradaric; Tengstedt, Mosquera. A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Sarr, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Suslov, Cisse, Ghilardi. Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Buchanan, Pavard, Dimarco, Palacios, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi