Verso Milan-Juventus: San Siro esaurito, 150 paesi collegati. Ma niente coreografia

vedi letture

Cresce l'attesa per Milan-Juventus, grande classica del calcio italiano e match chiave per il proseguo di questa stagione. Stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, sarà un San Siro tutto esaurito - con oltre 75.000 spettatori presenti - quello che farà da cornice al big match

tra rossoneri e bianconeri.

Ormai da giorni i biglietti sono introvabili, anche nel settore ospiti. I tifosi della Juve in realtà non saranno solo nello spicchio di terzo anello verde, ma pure nel resto dell’impianto. La Curva Sud farà il tifo per la squadra di Fonseca, ma ha annullato la coreografia che era stata programmata dopo la conferma da parte delle forze dell’ordine del divieto di utilizzare striscioni, vessilli e bandiere.

C’è aria di record d’incasso in campionato per il club di via Aldo Rossi; in tribuna, oltre all’ex difensore rossonero Kjaer, sono attesi diversi vip, anche di fama internazionale. In tv il match sarà visibile in oltre 150 Paesi, con grande attenzione anche negli Stati Uniti.