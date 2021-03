Verso Qatar 2022 - Gruppo D: Bosnia-Francia già sfida verità. Ecco la nuova generazione ucraina

Nel Girone D di qualificazione ai Mondiali inizia male il cammino della Francia, campione del mondo: solo un pareggio casalingo contro l'Ucraina e transalpini che giocheranno le prossime due partite, entrambe in trasferta, senza l'infortunato Kante. Griezmann è la nota positiva della gara d'esordio con l'attaccante del Barcellona che ha eguagliato un campione come David Trezeguet nelle reti con la maglia dei bleus. Meglio di loro solo Henry, Giroud e Platini. Ucraina che si conferma in grande crescita e forse, dopo la generazione di Shevchenko, sta uscendo fuori una squadra di livello proprio sotto la guida del più forte ucraino di sempre. La Bosnia si aggrappa ai vecchietti contro la Finlandia: Pjanic si fa respingere un rigore da Joronen, ma è lesto nella ribattuta, poi segna Jovanovic a evitare il peggio con la doppietta finnica firmata Pukki, l'uomo che ha condotto la selezione nordica per la prima volta a una fase finale di una grande competizione.

FINLANDIA-BOSNIA 2-2 - 55' Pjanic (B), 58' e 77' Pukki, 84' Stevanovic (B)

FRANCIA-UCRAINA 1-1 - 19' Griezmann (F), 57' Kimpembe aut. (U)

Classifica

Bosnia 1

Finlandia 1

Francia 1

Ucraina 1

Kazakistan 0

2a giornata, 28 marzo

KAZAKISTAN-FRANCIA

UCRAINA-FINLANDIA

3a giornata, 31 marzo

UCRAINA-KAZAKISTAN

BOSNIA-FRANCIA

Gli "italiani" impegnati:

BOSNIA: Krunic (Milan), Dzeko (Roma), Gojak (Torino)

FINLANDIA: Joronen (Brescia), Maenpaa (Venezia)

FRANCIA: Rabiot (Juventus)

UCRAINA: Malinovskyi e Kovalenko (Atalanta)