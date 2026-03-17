TMW Via Goldaniga, resta Ramon, dubbio Diego Carlos. Como, le strategie per la difesa

Il Como di Cesc Fabregas quarto in classifica a nove giornate dal termine del campionato sta già pianificando la stagione che verrà. E' chiaro che il posizionamento finale determinerà tanto circa gli investimenti possibili per la prossima estate ma intanto - soprattutto per quanto riguarda i centrali di difesa - le idee della società che ha in Mirwan Suwarso il suo vertice sono già abbastanza chiare. Jacobo Ramon ad esempio, nonostante diversi interessamenti dalla Premier League dovrebbe restare in riva al Lago almeno un altro anno. Il Real Madrid che a luglio l'ha ceduto al club di Serie A con la stessa formula che un anno prima ha portato in Italia Nico Paz non eserciterà il diritto di recompra almeno nella prossima finestra di calciomercato: ci sono tutti i presupposti per una permanenza del classe 2005.

Resterà anche Marc Oliver Kempf, centrale tedesco d'esperienza che si sta rivelando più di un'alternativa alla coppia di titolari. Praticamente certa invece la partenza a fine stagione di Edoardo Goldaniga, calciatore che quest'anno non ha quasi mai visto il campo. Al suo posto il Como sicuramente acquisterà un altro centrale, ma non è escluso che alla fine ne possano arrivare anche due dato che il futuro di Diego Carlos - uno dei migliori centrali di questa Serie A - è oggi tutt'altro che certo.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il difensore brasiliano la scorsa estate è arrivato in prestito oneroso dal Fenerbahce solo perché Mourinho l'aveva ufficialmente scaricato. In quella occasione il club lariano ha pagato 2.5 milioni di euro per avere il giocatore a disposizione per una stagione, ovvero meno rispetto a un ingaggio (rimasto a carico del club turco) che si attesta oggi tra i quattro e i cinque milioni di euro. A queste cifre non sarà semplice per il Como trattare un eventuale acquisto, molto dipenderà dal posizionamento finale: col quarto posto e il conseguente pass per la prossima Champions League sarebbe più semplice.