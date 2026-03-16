TMW Fabregas ringrazia Mou: così il Como ha preso il leader della difesa Diego Carlos

Diego Carlos è stato l'uomo copertina della gara che ha visto il Como ribaltare la Roma e vincere 2-1 al Sinigaglia. Sotto di una rete all'intervallo, la squadra di Fabregas ha prima trovato la rete del pareggio con un rasoterra diagonale di Douvikas e poi il gol del sorpasso col difensore brasiliano. Il più lesto di tutti a spedire il pallone alle spalle di Svilar dopo la respinta corta del portiere serbo sulla conclusione di Smolcic. "Il match-winner che non ti aspetti, il primo gol indimenticabile con la maglia del Como", si legge nella pagella di TMW. Un immediato riscatto dopo un rigore concesso nel primo tempo alla Roma per provare a rimediare a un errore non suo.

Classe '93, Diego Carlos è sbarcato in riva al Lago la scorsa estate con la formula del prestito oneroso. Un vero e proprio regalo di José Mourinho che, pochi mesi dopo avallato il suo acquisto dall'Aston Villa per dieci milioni di euro, ha scaricato il giocatore. A quel punto il centrale brasiliano ha cominciato a guardarsi intorno e grazie al lavoro di intermediazione di Kia Joorabchian e Gian Maria Montesano è riuscito a trovare nel Como la soluzione ideale per la prosecuzione della sua carriera, nonostante diversi interessamenti anche dalla Premier League. A fine agosto l'intesa tra le parti fu trovata a metà strada: da un lato il club di Serie A garantì un prestito oneroso di circa 2.5 milioni di euro, dall'altro il club di Istanbul s'accollò l'intero ingaggio del calciatore.

Nell'accordo tra Como e Fenerbahce non è stato fissato alcun diritto di riscatto e ad oggi le parti non stanno discutendo di una sua permanenza in Serie A. Diego Carlos ha altri due anni di contratto con la società turca e un ingaggio molto alto, superiore a quanto pagato dal Como per avere il giocatore in prestito oneroso. Una sua eventuale permanenza a titolo definitivo nel club italiano dipenderà anche dai programmi futuri della società lariana. Da programmi che inevitabilmente varieranno a seconda del posizionamento in classifica dopo le prossime nove partite: con la qualificazione in Champions tutto è possibile, anche la permanenza a Como di uno dei migliori centrali del campionato.