VIDEO - Conte dopo il 2-0 alla Juventus: "Era necessario sfiorare la perfezione"

vedi letture

Antonio Conte si gode ai microfoni di Sky il successo della sua Inter contro la Juventus nel derby d’Italia: “Per vincere contro una squadra come la Juve, che per tutti noi diventa un parametro importante, devi fare una partita che sfiori la perfezione. Al di là del risultato, l’abbiamo preparata bene e la più grande soddisfazione era che determinate cose che sapevamo potevano far male alla Juventus si sono rivelate azzeccate. Sono molto contento per i ragazzi, sono partite che comunque ti danno autostima. Era una partita importante, i ragazzi sapevano che la Juventus è un riferimento: una squadra che domina per 9 anni. Complimenti a loro perché hanno lavorato sempre in maniera eccezionale, per me hanno sempre un gap con tutte le altre squadre ma anche le altre stanno lavorando nella giusta direzione per ridurlo”.