VIDEO - Roma-Ajax 1-1, Dzeko risponde a Brobbey e pareggia i conti: gol e highlights

Il successo per 2-1 maturato all'andata, metteva la Roma in posizione privilegiata rispetto all'Ajax, ma niente era scontato in questo quarto di finale di Europa League: gli uomini di Paulo Fonseca, però, hanno staccato il pass per la semifinale, chiudendo questo match di ritorno sull'1-1.

In apertura di ripresa, Brian Brobbey sblocca il risultato in favore dei suoi, ma Edin Dzeko pareggia i conti: nel mezzo, un gol annullato all'Ajax, che si era portato in vantaggio con Dusan Tadic prima che intervenisse il VAR a non convalidare la rete.

I giallorossi centrano le semifinali con Arsenal, Villarreal e Manchester United.