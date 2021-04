Vieri: "Mai avuto rapporti con la stampa, ma segnavo. Cassano? Ecco perché non ha sfondato"

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, ha scherzato così sul rapporto difficile con la stampa, suo e di Antonio Cassano, da calciatori: "Ad Antonio lo dico sempre: Cassano non ha sfondato davvero perché diceva quello che pensava. Io invece coi giornalisti non parlavo proprio, ma facevo un gol a partita e la gente non poteva quindi attaccarsi a nulla per criticarmi".