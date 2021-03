Vieri scommette sul Napoli: "Rosa fortissima se rientrano tutti, darà una fiammata in questo finale"

vedi letture

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, ha speso belle parole per il Napoli in vista del rush finale del campionato: "Il Napoli è una squadra molto forte. Se rientrano tutti, Gattuso ha una rosa tra le migliori e gli restano ancora 12 partite da giocare. Secondo me sarà una delle squadre da tenere d'occhio per il finale di campionato, darà una bella fiammata".