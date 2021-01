Villas-Boas presenta Lirola ed esclude Diego Costa: "Con Pol miglioriamo, Diego troppo caro"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato col Nimes, mister André Villas-Boas ha presentato anche il nuovo acquisto Pol Lirola (prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina): "È un profilo che abbiamo cercato dopo la partenza di Bouna Sarr. Con Pol miglioriamo molto".

Il tecnico dell'Olympique Marsiglia ha anche escluso una possibile trattativa con lo svincolato Diego Costa per rinforzare l'attacco: "Prende 16 milioni di euro all'anno, per noi è impossibile a queste cifre. Diego cercherà altro". Confermata, invece, la negoziazione in corso col Napoli per Arek Milik.