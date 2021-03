Vlahovic come Ibra? Pioli: "Il paragone non fa bene a Dusan. Ha un grande potenziale"

Stefano Pioli, nella gara di domani tra la Fiorentina e il suo Milan, ritroverà anche Dusan Vlahovic, suo ex giocatore quando sedeva sulla panchina viola e nella conferenza stampa di vigilia ha parlato anche del paragone che molti fanno tra il giovane centravanti e Ibrahimovic: "Il ragazzo è cresciuto bene, ho sempre apprezzato la sua volontà, era sempre difficile toglierlo dal campo in allenamento. Ha un grande potenziale, non lo paragonerei a Ibra perché non gli farebbe bene. Spero faccia bene, magari dalla prossima gara, non da domani".

