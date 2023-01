Vlahovic è subito al centro del mercato: il Manchester United è già pronto per l'offerta

Presente e futuro di Dusan Vlahovic sono al centro del dibattito a livello europeo. Dopo la penalizzazione del club bianconero, infatti, il nome del serbo è tornato alla ribalta per molte società. Secondo quanto riporta 90Min, il Manchester United sarebbe già pronto a formulare un'offerta per il centravanti serbo. I Red Devils vorrebbero tentarlo con un ruolo centrale e vorrebbero far forza anche sulla possibile assenza della Juve dalla prossima Champions League. Sul serbo, comunque, anche Chelsea, Arsenal, PSG e Bayern Monaco.