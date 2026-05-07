Vlahovic fa gli extra: palestra, terapie e tanta forza. Per dare a Spalletti quanti più gol possibili

Tuttosport oggi in edicola pone in grande evidenza il ritorno al gol di Dusan Vlahovic e la sua importanza nell'attacco bianconero: dà infatti una serie di soluzioni che prima Spalletti non aveva a livello tattico. Oltre a reggere il peso dell'attacco, il serbo può giocare insieme a David nell’emergenza, può prendersi la regia dinamica di McKennie alle spalle. E può sfruttare traversoni come filtranti, può andare a mille all’ora come gestirsi.

Tanto lavoro extra per migliorare la condizione

La gestione fisica è una delle riflessioni in corso in questo momento, perché dall’operazione all’adduttore DV9 non ha più trovato quella continuità a cui ambiva, anche per disegnare diversamente il suo futuro. Sta lavorando per ottenerla, per regalarsi un finale all’altezza delle ambizioni: palestra, sedute specifiche, terapie e tanta forza. Evitando di sterzare di puntare sulle accelerazioni, ma lavorando più di progressione e meno di intensità. Insomma: un programma ad hoc per sfruttare ciò che ha nelle gambe, provando a cavarne quanti più gol possibile, evidenzia Tuttosport.

Il finale di stagione poi potrebbe anche dare una direzione ben precisa al suo destino. Tutto s’intreccia, come sempre. E si spalanca, a Lecce, l’occasione unica di riscatto: non è titolare da 160 giorni esatti, da quel Juventus-Cagliari che ha cambiato interamente le prospettive della sua stagione.