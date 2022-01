Vlahovic nel mirino del Barcellona. Il serbo è il piano B dei blaugrana se non arrivano a Haaland

Secondo quanto riportato da Sport, anche il Barcellona è fra i club interessati a Dusan Vlahovic. Il capocannoniere della Serie A è il piano B nel caso i blaugrana non riuscissero ad arrivare a Erling Haaland. La stella della Fiorentina tuttavia non è l'unica a partecipare al casting dei catalani, alla ricerca di una punta centrale per la prossima stagione. Opzione più economica è quella di Alexander Isak, giocatore che si sta mettendo in mostra nella Real Sociedad. Restando a gennaio, il quotidiano sottolinea come la società non si sia ancora arresa per Alvaro Morata.