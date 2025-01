Ufficiale Vogliacco lascia il Genoa e si trasferisce al Parma. Il comunicato d'acquisto dei ducali

vedi letture

Alessandro Vogliacco lascia il Genoa e passa al Parma, adesso è anche ufficiale. Lo fa sapere la società ducale con un comunicato:

"Alessandro Vogliacco è gialloblu. Parma Calcio annuncia che il difensore è stato acquistato a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Genoa Cricket and Football Club. Con 12 presenze e 2 gol in questa Serie A, Alessandro arriva in gialloblu per continuare a far valere le sue doti e le sue caratteristiche, che gli hanno permesso di conquistare la fascia di capitano del suo ultimo Club, il Genoa. La sua carriera fra i professionisti è cominciata nel Padova, nel 2018, in Lega Pro, proseguita nel Pordenone (con cui ha vinto il campionato di Lega Pro e la Supercoppa) e dopo due stagioni in neroverde (in Serie B), si è trasferito al Benevento.Leader, coraggioso e dotato di grande temperamento, queste attitudini rendono Alessandro un difensore completo e competitivo. Con la maglia azzurra della Nazionale ha cominciato con l’Under 15, ha proseguito in tutte le selezioni giovanili fino all’Under 21, dove ha debuttato contro l’Irlanda il 13 ottobre 2020 vincendo per 2-0.

La dichiarazione di Alessandro Vogliacco: “Felicissimo di far parte di una società così importante, giocare per un Club con così tanta storia mi riempie d’orgoglio. Ho una voglia pazzesca di scendere in campo con i miei compagni per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono consapevole che ci sarà da lottare, ma nel calcio, come nella vita, sono convinto che questo sia un elemento indispensabile per chi vuole ottenere gioie e soddisfazioni”.

La dichiarazione del Direttore Sportivo, Mauro Pederzoli: “Alessandro arricchirà il reparto difensivo del nostro team e siamo convinti che le sue qualità saranno di aiuto per tutta la rosa. In questo senso, è un’operazione che abbiamo voluto fortemente concludere nella prima parte della sessione del calciomercato invernale, proprio per favorire il prima possibile il suo ambientamento. Siamo felici di abbracciarlo e di averlo già da oggi a disposizione dell’allenatore e dello staff tecnico”.